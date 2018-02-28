Президент заверил, что "безвиз" Украине не приостановят
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с ЕС для Украины не будет приостановлен. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"Я прошу не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановлении "безвиза". Это тот же круг прогнозистов, которые предсказали, что нам его никогда не дадут", - подчеркнул он.
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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его команде идет обсуждение по закреплению в Конституции норм по вступлению Украины в ЕС и НАТО.