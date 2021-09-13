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Президент вважає, що жителі ОРДЛО і Криму заради власної безпеки можуть голосувати на "виборах" у Держдуму РФ

Київ • УНН

 • 18138 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що жителі окупованих територій можуть проголосувати на “виборах” до Держдуми РФ, якщо це дозволить їм залишатися у безпеці. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров телеканалу “Дом”, передає УНН.

Цитата

“Він каже, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоби вирішувати якісь побутові питання, для того, щоби відчувати себе нормально, жителю окупованої території треба отримати російський паспорт — нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував — нехай голосує”, — повідомив Никифоров.

Деталі

Сергій Никифоров зазначив, що результати голосування на “виборах” до Держдуми РФ в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей — юридично нікчемні. Тому за його словами “якщо людині треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе, нехай голосує”.

Нагадаємо

Напередодні виборів у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово видають паспорти громадян Росії. У червні цього року стало відомо, що Росія незаконно видала жителям ОРДЛО 630 тис. паспортів РФ.

Українські Національні Новини

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