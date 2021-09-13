Президент вважає, що жителі ОРДЛО і Криму заради власної безпеки можуть голосувати на "виборах" у Держдуму РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що жителі окупованих територій можуть проголосувати на “виборах” до Держдуми РФ, якщо це дозволить їм залишатися у безпеці. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров телеканалу “Дом”, передає УНН.
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“Він каже, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоби вирішувати якісь побутові питання, для того, щоби відчувати себе нормально, жителю окупованої території треба отримати російський паспорт — нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував — нехай голосує”, — повідомив Никифоров.
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Сергій Никифоров зазначив, що результати голосування на “виборах” до Держдуми РФ в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей — юридично нікчемні. Тому за його словами “якщо людині треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе, нехай голосує”.
Нагадаємо
Напередодні виборів у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово видають паспорти громадян Росії. У червні цього року стало відомо, що Росія незаконно видала жителям ОРДЛО 630 тис. паспортів РФ.