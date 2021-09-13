Президент считает, что жители ОРДЛО и Крыма ради собственной безопасности могут голосовать на «выборах» в Госдуму РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что жители оккупированных территорий могут проголосовать на “выборах” в Госдуму РФ, если это позволит им оставаться в безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров телеканала “Дом”, передает УНН.
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“Он говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт — пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал — пусть голосует”, — сообщил Никифоров.
Детали
Сергей Никифоров отметил, что результаты голосования на “выборах” в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей — юридически ничтожны. Поэтому по его словам “если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует”.
Напомним
Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово выдают паспорта граждан России. В июне этого года стало известно, что Россия незаконно выдала жителям ОРДЛО 630 тыс. паспортов РФ.