Президент вніс до парламенту законопроект про податок на виведений капітал
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про податок на виведений капітал. Про це повідомив у Twitter прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“За одноголосної підтримки залу Президент вніс до парламенту проект Закону “Про податок на виведений капітал”, — написав прес-секретар.
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Під час зустрічі з бізнесом Президент Петро Порошенко наголосив, що цей законопроект не має і не буде входити в жодні суперечності з Міжнародним валютним фондом, бо вступить в дію лише тоді, коли в бюджеті будуть передбачені відповідні компенсатори.
Нагадаємо, голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше не виключила, що податок на виведений капітал планують запровадити з 1 січня 2019 року.