Президент внес в парламент законопроект о налоге на выведенный капитал
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о налоге на выведенный капитал. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"При единогласной поддержки зала Президент внес в парламент проект Закона "О налоге на выведенный капитал", - написал пресс-секретарь.
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Во время встречи с бизнесом Президент Петр Порошенко подчеркнул, что этот законопроект не должен и не будет иметь никакие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы.
Напомним, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее не исключила, что налог на выведенный капитал планируют ввести с 1 января 2019 года.