Президент висловив вдячність Чехії за її позицію щодо України на час головування в Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував Чехії, яка визначила серед своїх пріоритетів під час головування в Раді ЄС відбудову України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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"Завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії, і я вдячний нашим чеським партнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України", - наголосив він.
Також президент додав, що зараз дійсно важливо почати відбудову якнайшвидше на тій території України, яка вже звільнена.
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Зеленський зазначив, що звільнення Зміїного ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів.