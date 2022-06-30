Президент висловив вдячність Чехії за її позицію щодо України на час головування в Раді ЄС

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"Завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії, і я вдячний нашим чеським партнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України", - наголосив він.

Також президент додав, що зараз дійсно важливо почати відбудову якнайшвидше на тій території України, яка вже звільнена.

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Зеленський зазначив, що звільнення Зміїного ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів.