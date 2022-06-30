Президент выразил благодарность Чехии за ее позицию по отношению к Украине на время председательства в Совете ЕС

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Чехию, которая определила среди своих приоритетов во время председательства в Совете ЕС восстановление Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

"Завершается председательство Франции в Совете ЕС. Исторический период, когда мы получили кандидатство. Европа стала сильнее за это время. Начинается председательство Чехии, и я благодарен нашим чешским партнерам за то, что среди приоритетов своего председательства они определили восстановление Украины", – подчеркнул он.

Также президент добавил, что сейчас действительно важно начать восстановление как можно быстрее на территории Украины, которая уже освобождена.

Напомним 

Зеленский отметил, что освобождение Змеиного еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется, но это уже значительно ограничивает действия оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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