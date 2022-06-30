Президент выразил благодарность Чехии за ее позицию по отношению к Украине на время председательства в Совете ЕС

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"Завершается председательство Франции в Совете ЕС. Исторический период, когда мы получили кандидатство. Европа стала сильнее за это время. Начинается председательство Чехии, и я благодарен нашим чешским партнерам за то, что среди приоритетов своего председательства они определили восстановление Украины", – подчеркнул он.

Также президент добавил, что сейчас действительно важно начать восстановление как можно быстрее на территории Украины, которая уже освобождена.

Напомним

Зеленский отметил, что освобождение Змеиного еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется, но это уже значительно ограничивает действия оккупантов.