Президент відзначив ще 185 віськовослужбовців державними нагородами

Цитата

“Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 185 військовослужбовців відзначені державними нагородами, п’ять із них – посмертно.”, — йдеться у зверненні

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Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 28 тисяч.

“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

За день Зеленський обговорив ситуацію в Україні з трьома високопосадовцями Польщі, Італії та Кот-дʼІвуару