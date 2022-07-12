Зеленський відзначив ще 156 віськовослужбовців державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 156 військовослужбовців державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
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“Увечері, як і завжди, підписав указ про нагородження наших героїв. 156 воїнів відзначені державними нагородами. 56 із них – посмертно”, — йдеться у зверненні
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Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 25 тисяч.
“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни.