Президент відзначив ще 136 віськовослужбовців державними нагородами

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“Увечері, як завжди, підписав указ про нагородження наших воїнів. 136 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 25 із них – посмертно.”, — йдеться у зверненні

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Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 26 тисяч.

“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.

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