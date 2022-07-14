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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент відзначив ще 136 віськовослужбовців державними нагородами

Президент відзначив ще 136 віськовослужбовців державними нагородами

Київ • УНН

 • 102295 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 126 військовослужбовців державними нагородами. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Увечері, як завжди, підписав указ про нагородження наших воїнів. 136 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 25 із них – посмертно.”, — йдеться у зверненні

Деталі

Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 26 тисяч.

“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент відзначив орденом українку, яка отримала найпрестижнішу математичну нагороду

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