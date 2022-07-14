Президент отметил еще 136 военнослужащих государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 126 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
Цитата
“Вечером, как обычно, подписал указ о награждении наших воинов. 136 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 25 из них – посмертно.”, — говорится в обращении
Детали
Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 26 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
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