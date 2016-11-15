Президент України провів дуже теплу розмову з Д.Трампом - речник (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з обраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили в АП, Глава держави привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.
"П.Порошенко наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні необхідних реформ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними АП, співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі.
"Глава української держави запросив обраного Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здійснити візит до України у зручний час", - повдіомили у прес-службі.
У свою чергу речник Глави держави Святослав Цеголко відзначив, що "Президент України провів дуже теплу розмову з обраним Президентом США Дональдом Трампом".