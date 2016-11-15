Президент Украины провел очень теплую беседу с Д.Трампом - спикер (дополнено)

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15 марта, 19:03 • 110427 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153082 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108100 просмотра

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Киев • УНН

 • 9485 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в АП, Глава государства поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства.

"П.Порошенко подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным АП, собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи.

"Глава украинского государства пригласил избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осуществить визит в Украину в удобное время", - повдиомилы в пресс-службе.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко отметил, что "Президент Украины провел очень теплую беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом".

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