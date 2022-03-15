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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Президент України подякував редактору російського каналу, яка увірвалася в ефір з антивоєнним плакатом

Президент України подякував редактору російського каналу, яка увірвалася в ефір з антивоєнним плакатом

Київ • УНН

 • 117858 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку редактору "Першого каналу" Марині Овсянніковій, яка увірвалася в ефір з антивоєнним плакатом, а також подякував тим росіянам, які не бояться протестувати і доносити правду про війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата 

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду (про війну в Україні - ред.). Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, реальні факти своїм друзям, рідним, близьким і особисто тій дівчині, яка увійшла в студію "Першого каналу" з плакатом проти війни", - заявив Зеленський.

Контекст

В ефір російського Першого каналу увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом.

Так, на відео, що просочилися в мережу, видно, що в той час, коли ведуча Андрєєва розповідає, що прем'єри росії і білорусі обговорювали західні санкції - за її спиною з'являється дівчина з антивоєнним плакатом з написом - "Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, вам тут брешуть". Нею виявилася редактор Марина Овсяннікова.

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