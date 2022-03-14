"Не верьте в пропаганду, вам тут врут": в эфир российского телеканала ворвалась девушка с антивоенным плакатом

Детали

Telegram-канал Mash обнародовал кадры из выпуска новостей российского Первого канала. На видео видно, что в то время, когда ведущая Андреева рассказывает, что премьеры россии и беларуси обсуждали западные санкции - за ее спиной появляется девушка с антивоенным плакатом с надписью - "Остановите войну. Не верьте в пропаганду, вам тут врут".

Девушка пробыла в эфире всего несколько секунд - "картинку" из студии быстро переключили на видео из больницы.

Напомним

24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину.