"Не вірте в пропаганду, вам тут брешуть": в ефір російського телеканалу увірвалась дівчина з антивоєнним плакатом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В ефір російського Першого каналу увірвалася дівчина із антивоєнним плакатом. Кадри випуску новин поширили у Telegram, передає УНН.
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Telegram-канал Mash оприлюднив кадри з випуску новин російського Першого каналу. На відео видно, що у той час, коли ведуча Андрєєва розповідає, що прем'єри росії та білорусі обговорювали західні санкції - за її спиною з'являється дівчина із антивоєнним плакатом із написом - "Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, вам тут брешуть".
Дівчина пробула в ефірі всього кілька секунд - "картинку" зі студії швидко перемкнули на відео з лікарні.
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