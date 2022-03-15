Президент Украины поблагодарил редактора российского канала, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом, а также поблагодарил тех россиян, которые не боятся протестовать и доносить правду о войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду (о войне в Украине - ред.). Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, родным, близким и лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны", - заявил Зеленский.
Контекст
В эфир российского Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом.
Так, на просочившихся в Сеть видео видно, что в то время, когда ведущая Андреева рассказывает, что премьеры россии и беларуси обсуждали западные санкции - за ее спиной появляется девушка с антивоенным плакатом с надписью - "Остановите войну. Не верьте в пропаганду, вам тут врут". Ею оказалась редактор Марина Овсянникова.