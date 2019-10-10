Президент: Україна налагоджує відносини з Туреччиною в ІТ сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна налагоджує відносини з Туреччиною в ІТ сфері. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає УНН.
"У нас починають налагоджуватися відносини в ІТ сфері", - розповів Зеленський.
Він нагадав, що раніше обговорював з президентом Туреччини співпрацю у оборонній сфері, сільському господарстві й енергетиці.
"Хочемо, щоб наші відносини із Туреччиною були більш міцніші, ніж Туреччиною й Росією", - додав президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до ізраїльських компаній, запросивши їх працювати в Україні. Про це він повідомив за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
"Наступні 5 років Україна стрімко зростатиме. Для цього нам потрібні інвестиції та технології. Тому ми запрошуємо ізраїльські компанії приходити працювати в Україну — у будівництво доріг та інфраструктурних проектів, у медичну та освітні сфери, в енергозабезпечення та IT", - сказав Зеленський.