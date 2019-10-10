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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Президент: Україна налагоджує відносини з Туреччиною в ІТ сфері

Київ • УНН

 • 23593 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна налагоджує відносини з Туреччиною в ІТ сфері. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає УНН.

Президент: Україна налагоджує відносини з Туреччиною в ІТ сфері

"У нас починають налагоджуватися відносини в ІТ сфері", - розповів Зеленський.

Він нагадав, що раніше обговорював з президентом Туреччини співпрацю у оборонній сфері, сільському господарстві й енергетиці.

"Хочемо, щоб наші відносини із Туреччиною були більш міцніші, ніж Туреччиною й Росією", - додав президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до ізраїльських компаній, запросивши їх працювати в Україні. Про це він повідомив за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Наступні 5 років Україна стрімко зростатиме. Для цього нам потрібні інвестиції та технології. Тому ми запрошуємо ізраїльські компанії приходити працювати в Україну — у будівництво доріг та інфраструктурних проектів, у медичну та освітні сфери, в енергозабезпечення та IT", - сказав Зеленський.

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