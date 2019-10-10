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Президент: Украина налаживает отношения с Турцией в IT сфере

Киев • УНН

 • 23593 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина налаживает отношения с Турцией в ІТ сфере. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.

Президент: Украина налаживает отношения с Турцией в IT сфере

"У нас намечается отношения в ИТ сфере", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что ранее обсуждал с президентом Турции сотрудничество в оборонной сфере, сельском хозяйстве и энергетике.

"Хотим, чтобы наши отношения с Турцией были более прочные, чем Турцией и Россией", - добавил президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильским компаний, пригласив их работать в Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Следующие 5 лет Украина стремительно расти. Для этого нам нужны инвестиции и технологии. Поэтому мы приглашаем израильские компании приходить работать в Украине - в строительство дорог и инфраструктурных проектов в медицинскую и образовательные сферы, в энергообеспечения и IT", - сказал Зеленский.

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