Президент: Украина налаживает отношения с Турцией в IT сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина налаживает отношения с Турцией в ІТ сфере. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.
"У нас намечается отношения в ИТ сфере", - рассказал Зеленский.
Он напомнил, что ранее обсуждал с президентом Турции сотрудничество в оборонной сфере, сельском хозяйстве и энергетике.
"Хотим, чтобы наши отношения с Турцией были более прочные, чем Турцией и Россией", - добавил президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильским компаний, пригласив их работать в Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Следующие 5 лет Украина стремительно расти. Для этого нам нужны инвестиции и технологии. Поэтому мы приглашаем израильские компании приходить работать в Украине - в строительство дорог и инфраструктурных проектов в медицинскую и образовательные сферы, в энергообеспечения и IT", - сказал Зеленский.