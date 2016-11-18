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Президент - церковникам: в Україні планувалися масові акції із застосуванням російських грошей для дестабілізації ситуації

Президент - церковникам: в Україні планувалися масові акції із застосуванням російських грошей для дестабілізації ситуації

Київ • УНН

 • 6646 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій подякував за молитву та дії, спрямовані на об’єднання українського народу, а також повідомив, що цього тижня планувалися масові акції для дестабілізації ситуації всередині України, в тому числі із застосуванням російських грошей та технологій, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Глава держави зазначив, що цього тижня планувалися масові акції для дестабілізації ситуації всередині України, в тому числі із застосуванням російських грошей та технологій.

“Хочу подякувати за мудрість українському народу”, — підкреслив Президент.

Він додав: “В Біблії сказано, що дім, який розколюється зсередини не встоїть. І ваше слово та дії, які дозволяють пастві тримати єдність України в ці непрості часи, дуже цінні”.

Президент подякував святим отцям та релігійним організаціям за підтримку.

У свою чергу керівники церков та релігійних організацій зазначили, що роблять все можливе для підтримки України та моляться за єдність українського народу.

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