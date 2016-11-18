Президент - церковникам: в Україні планувалися масові акції із застосуванням російських грошей для дестабілізації ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій подякував за молитву та дії, спрямовані на об’єднання українського народу, а також повідомив, що цього тижня планувалися масові акції для дестабілізації ситуації всередині України, в тому числі із застосуванням російських грошей та технологій, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави зазначив, що цього тижня планувалися масові акції для дестабілізації ситуації всередині України, в тому числі із застосуванням російських грошей та технологій.
“Хочу подякувати за мудрість українському народу”, — підкреслив Президент.
Він додав: “В Біблії сказано, що дім, який розколюється зсередини не встоїть. І ваше слово та дії, які дозволяють пастві тримати єдність України в ці непрості часи, дуже цінні”.
Президент подякував святим отцям та релігійним організаціям за підтримку.
У свою чергу керівники церков та релігійних організацій зазначили, що роблять все можливе для підтримки України та моляться за єдність українського народу.