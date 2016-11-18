Президент - церковникам: в Украине планировались массовые акции с применением российских денег для дестабилизации ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций поблагодарил за молитву и действия, направленные на объединение украинского народа, а также сообщил, что на этой неделе планировались массовые акции для дестабилизации ситуации внутри Украины, в том числе с применением российских денег и технологий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Глава государства отметил, что на этой неделе планировались массовые акции для дестабилизации ситуации внутри Украины, в том числе с применением российских денег и технологий.
"Хочу поблагодарить за мудрость украинский народ", - подчеркнул Президент.
Он добавил: "В Библии сказано, что дом, который раскалывается изнутри не устоит. И ваше слово и действия, которые позволяют пастве удерживать единство Украины в эти непростые времена, очень ценные".
Президент поблагодарил святых отцов и религиозные организации за поддержку.
В свою очередь руководители церквей и религиозных организаций отметили, что делают все возможное для поддержки Украины и молятся за единство украинского народа.