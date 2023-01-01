Президент Тайваню запропонувала допомогу Китаю на тлі спалаху Covid

Цитата

"Поки є необхідність, ми готові надавати необхідну допомогу, виходячи з гуманітарних міркувань", - сказала Цай у новорічній промові.

Вона додала, що сподівається, що тайванська допомога "допоможе більшій кількості людей вийти з пандемії та провести здоровий та безпечний Новий рік".

Доповнення

Китайські лікарні страждають від потоку переважно літніх пацієнтів, крематорії перевантажені, а в багатьох аптеках закінчилися ліки від лихоманки.

Відносини між Тайванем та Китаєм погіршилися, оскільки Пекін посилив військовий, дипломатичний та економічний тиск на самоврядний острів, який, за його словами, є частиною його території.

Минулого року Пекін провів масштабні військові навчання неподалік острова на знак протесту проти візиту до Тайбей спікера Палати представників США Ненсі Пелосі у серпні.