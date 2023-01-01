Президент Тайваня предложила помощь Китаю на фоне вспышки Covid

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"Пока есть необходимость, мы готовы оказывать необходимую помощь исходя из гуманитарных соображений", - сказала Цай в новогодней речи.

Она добавила, что надеется, что тайваньская помощь "поможет большему числу людей выйти из пандемии и провести здоровый и безопасный Новый год".

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Китайские больницы страдают от потока преимущественно пожилых пациентов, крематории перегружены, а во многих аптеках закончилось лекарство от лихорадки.

Отношения между Тайванем и Китаем ухудшились, поскольку Пекин усилил военное, дипломатическое и экономическое давление на самоуправляющийся остров, который, по его словам, является частью его территории.

В прошлом году Пекин провел масштабные военные учения неподалеку от острова в знак протеста против визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе.