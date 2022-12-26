Екстрені служби Китаю перевантажені хвилею COVID-19. Крематорії горять понаднормово

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За словами пекінського лікаря Говарда Бернштейна, за понад три десятиліття невідкладної медицини він ніколи не бачив нічого подібного. Пацієнти прибувають до його лікарні дедалі більше. За його словами, майже всі вони люди похилого віку, і багато з них дуже погано почуваються з симптомами COVID і пневмонії.

"Лікарня просто переповнена зверху до низу", - сказав Бернштейн агентству Reuters наприкінці "стресової" зміни в приватній пекінській об'єднаній сімейній лікарні на сході столиці.

"ВІТ переповнений, як і відділення невідкладної допомоги, гарячкова клініка та інші відділення", - додав він.

"Багато хто з них потрапив до лікарні. Через день-два їм не стає кращим, тому потоку немає, тому люди продовжують надходити до приймального спокою, але не можуть піднятися до лікарняних палат. Вони застрягли в реанімації".

Печі в крематоріях "горять понаднормово"

За словами одного зі співробітників, у крематорії Чжочжоу в провінції Хебей, що межує з Пекіном на півночі, печі горять понаднормово. Робітники намагаються впоратися зі сплеском смертності. Працівник похоронного бюро підрахував, що спалюється від 20 до 30 тіл на день, а до ослаблення заходів боротьби з COVID-19 - від трьох до чотирьох.

У крематорій у Гаобейтяні, приблизно за 20 км на південь від Чжочжоу, тіло однієї 82-річної жінки було доставлено з Пекіна, що за дві години їзди звідти, тому що похоронні бюро в столиці Китаю переповнені, за словами онука жінки.

"Вони сказали, що нам доведеться почекати 10 днів", - сказав він.

48-річна Соня Жутар-Бурро, головний лікар приватної лікарні у Пекіні, сказала, що кількість пацієнтів у п'ять-шість разів перевищує нормальний рівень, а середній вік пацієнтів збільшився приблизно на 40 років до більш ніж 70 років протягом тижня.

"Це завжди один і той же профіль, - сказала вона. - Тобто більшість пацієнтів не були вакциновані".

За її словами, пацієнти та їхні родичі відвідують її приватну клініку, тому що місцеві лікарні "перевантажені", а також тому, що вони хочуть купити Paxlovid, ліки від COVID, вироблені Pfizer, запаси якого закінчуються.

"Вони хочуть, щоб ліки замінювали вакцину, але ліки не замінюють вакцину", - сказала Жутар-Бурро.

Жутар-Бурро, яка, як і Бернштейн, працює в Китаї близько десяти років, побоюється, що найгірше з цієї хвилі в Пекіні ще не настало.

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