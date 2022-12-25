Національна комісія охорони здоров'я Китаю перестане публікувати щоденні дані про COVID-19

Цитата

"Відповідна інформація про COVID-19 не буде опублікована Китайським центром з контролю та профілактики захворювань для довідки та досліджень", - йдеться у заяві.

Деталі

Незважаючи на рекордний сплеск інфекцій, NHC не повідомляла про випадки смерті від коронавірусу по всій країні протягом чотирьох днів поспіль, перш ніж призупинити публікацію даних.

Китай звузив визначення випадків смерті від COVID-19, вважаючи їх лише викликаними пневмонією або дихальною недостатності, що викликало подив у світових експертів у галузі охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я не отримувала даних від Китаю про нові госпіталізації COVID-19 з того часу, як Пекін послабив свої обмеження. Організація каже, що пропуск у даних може бути пов'язаний з тим, що влада намагається підрахувати випадки захворювання.

Різке послаблення обмежень у Китаї, зокрема припинення широкомасштабного масового тестування, збентежило його громадян і викликало розчарування, оскільки кількість випадків захворювання зростає, а офіційні дані залишаються неповними.

Доповнення

За оцінками, у містах Ціндао та Дунгуань останнім часом реєструються десятки тисяч щоденних випадків зараження COVID-19, що набагато перевищує щоденний національний показник без безсимптомних випадків.

Декілька моделей і звітів за останні дні прогнозують аж два мільйони смертей від COVID-19, оскільки вірус поширюється в сільські райони країни, погрожуючи вразити найбільш вразливе літнє населення і нещеплених.

За повідомленнями державних ЗМІ, система охорони здоров'я країни зазнає величезного навантаження: співробітників просять працювати, поки вони хворі, і навіть медичних працівників, що вийшли на пенсію, в сільських громадах наймають повторно.

Щоденні запити до центру невідкладної допомоги у східному місті Ханчжоу останнім часом у середньому більш ніж потроїлися порівняно з торішнім рівнем, повідомило державне телебачення у неділю з посиланням на представника охорони здоров'я Ханчжоу.

Сучжоу, інше місто також на сході країни, повідомило пізно ввечері у суботу, що у четвер на його лінію екстреної допомоги надійшла рекордна кількість дзвінків – 7 233.