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Национальная комиссия здравоохранения Китая перестанет публиковать ежедневные данные о COVID-19

Национальная комиссия здравоохранения Китая перестанет публиковать ежедневные данные о COVID-19

Киев • УНН

 • 776329 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Комиссия здравоохранения Китая (NHC), которая в течение последних трех лет ежедневно публиковала данные о случаях заболевания COVID-19 в стране, заявила, что больше не будет публиковать такие данные с воскресенья, информирует УНН ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Соответствующая информация о COVID-19 не будет опубликована Китайским центром контроля и профилактики заболеваний для справки и исследований", - говорится в заявлении.

Детали

Несмотря на рекордный всплеск инфекций, NHC не сообщала о случаях смерти от коронавируса по всей стране в течение четырех дней подряд, прежде чем приостановить публикацию данных.

Китай сузил определение случаев смерти от COVID-19, считая их лишь вызванными пневмонией или дыхательной недостаточностью, что вызвало удивление у мировых экспертов в области здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения не получала данных от Китая о новых госпитализациях COVID-19 с тех пор как Пекин ослабил свои ограничения. Организация говорит, что пропуск данных может быть связан с тем, что власти пытаются подсчитать случаи заболевания.

Резкое ослабление ограничений в Китае, в том числе прекращение широкомасштабного массового тестирования, смутило его граждан и вызвало разочарование, поскольку количество случаев заболевания растет, а официальные данные остаются неполными.

Дополнение

По оценкам, в городах Циндао и Дунгуань в последнее время регистрируются десятки тысяч ежедневных случаев заражения COVID-19, что намного превышает ежедневный национальный показатель бессимптомных случаев.

Несколько моделей и отчетов за последние дни прогнозируют аж два миллиона смертей от COVID-19, поскольку вирус распространяется в сельские районы страны, угрожая поразить наиболее уязвимое пожилое население и непривитых.

По сообщениям государственных СМИ, система здравоохранения страны испытывает огромную нагрузку: сотрудников просят работать, пока они больны, а также вышедших на пенсию медицинских работников в сельских общинах нанимают повторно.

Ежедневные запросы в центр неотложной помощи в восточном городе Ханчжоу в последнее время в среднем более чем утроились по сравнению с прошлогодним уровнем, сообщило государственное телевидение в воскресенье со ссылкой на представителя здравоохранения Ханчжоу.

Сучжоу, другой город также на востоке страны, сообщил поздно вечером в субботу, что в четверг на его линию экстренной помощи поступило рекордное количество звонков – 7 233.

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