Экстренные службы Китая перегружены волной COVID-19. Крематории горят сверхурочно

ukru
Эксклюзив
16:00 • 2052 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 46224 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 104912 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 103819 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 98285 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 80029 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109630 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135507 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122793 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136294 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 62454 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 111717 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 127964 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125027 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109436 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222881 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253524 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192424 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198158 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233658 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 49967 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109436 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117044 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124788 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140026 просмотра
Актуальное
Экстренные службы Китая перегружены волной COVID-19. Крематории горят сверхурочно

Экстренные службы Китая перегружены волной COVID-19. Крематории горят сверхурочно

Киев • УНН

 • 854992 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В то время, как Китай борется со своей первой в истории национальной волной COVID-19, отделения неотложной помощи в небольших городах юго-западнее Пекина перегружены, пытаясь справиться с массовым притоком критических случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам пекинского врача Говарда Бернштейна, за три десятилетия неотложной медицины он никогда не видел ничего подобного. Пациенты прибывают в больницу все больше. По его словам, почти все они пожилые люди, и многие из них очень плохо чувствуют себя с симптомами COVID и пневмонии.

"Больница просто переполнена сверху вниз", - сказал Бернштейн агентству Reuters в конце "стрессовой" смены в частной пекинской объединенной семейной больнице на востоке столицы.

"ВИТ переполнен, как и отделение неотложной помощи, лихорадочная клиника и другие отделения", - добавил он.

"Многие из них попали в больницу. Через день-два им не становится лучше, поэтому потока нет, поэтому люди продолжают поступать в приемный покой, но не могут подняться в больничные палаты. Они застряли в реанимации".

Печи в крематориях "горят сверхурочно"

По словам одного из сотрудников, в крематории Чжочжоу в провинции Хэбэй, граничащей с Пекином на севере, печи горят сверхурочно. Рабочие пытаются справиться со всплеском смертности. Работник похоронного бюро подсчитал, что сжигается от 20 до 30 тел в день, а до ослабления мер борьбы с COVID-19 – от трех до четырех.

В крематорий в Гаобейтяне, примерно в 20 км южнее Чжочжоу, тело одной 82-летней женщины было доставлено из Пекина, что за два часа езды оттуда, потому что похоронные бюро в столице Китая переполнены, по словам внука женщины.
"Они сказали, что нам придется подождать 10 дней", – сказал он.

48-летняя Соня Жутар-Бурро, главный врач частной больницы в Пекине, сказала, что количество пациентов в пять-шесть раз превышает нормальный уровень, а средний возраст пациентов увеличился примерно на 40 лет до более чем 70 лет в течение недели.

"Это всегда один и тот же профиль, – сказала она. – То есть большинство пациентов не были вакцинированы".

По ее словам, пациенты и их родственники посещают ее частную клинику, потому что местные больницы "перегружены", а также потому, что они хотят купить Paxlovid, лекарства от COVID, произведенные Pfizer, запасы которого заканчиваются.

"Они хотят, чтобы лекарство заменяло вакцину, но лекарство не заменяет вакцину", - сказала Жутар-Бурро.

Жутар-Бурро, которая, как и Бернштейн, работает в Китае около десяти лет, опасается, что худшее из этой волны в Пекине еще не наступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Национальная комиссия здравоохранения Китая перестанет публиковать ежедневные данные о COVID-19

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы