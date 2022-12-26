Экстренные службы Китая перегружены волной COVID-19. Крематории горят сверхурочно

Детали

По словам пекинского врача Говарда Бернштейна, за три десятилетия неотложной медицины он никогда не видел ничего подобного. Пациенты прибывают в больницу все больше. По его словам, почти все они пожилые люди, и многие из них очень плохо чувствуют себя с симптомами COVID и пневмонии.

"Больница просто переполнена сверху вниз", - сказал Бернштейн агентству Reuters в конце "стрессовой" смены в частной пекинской объединенной семейной больнице на востоке столицы.

"ВИТ переполнен, как и отделение неотложной помощи, лихорадочная клиника и другие отделения", - добавил он.

"Многие из них попали в больницу. Через день-два им не становится лучше, поэтому потока нет, поэтому люди продолжают поступать в приемный покой, но не могут подняться в больничные палаты. Они застряли в реанимации".

Печи в крематориях "горят сверхурочно"

По словам одного из сотрудников, в крематории Чжочжоу в провинции Хэбэй, граничащей с Пекином на севере, печи горят сверхурочно. Рабочие пытаются справиться со всплеском смертности. Работник похоронного бюро подсчитал, что сжигается от 20 до 30 тел в день, а до ослабления мер борьбы с COVID-19 – от трех до четырех.

В крематорий в Гаобейтяне, примерно в 20 км южнее Чжочжоу, тело одной 82-летней женщины было доставлено из Пекина, что за два часа езды оттуда, потому что похоронные бюро в столице Китая переполнены, по словам внука женщины.

"Они сказали, что нам придется подождать 10 дней", – сказал он.

48-летняя Соня Жутар-Бурро, главный врач частной больницы в Пекине, сказала, что количество пациентов в пять-шесть раз превышает нормальный уровень, а средний возраст пациентов увеличился примерно на 40 лет до более чем 70 лет в течение недели.

"Это всегда один и тот же профиль, – сказала она. – То есть большинство пациентов не были вакцинированы".

По ее словам, пациенты и их родственники посещают ее частную клинику, потому что местные больницы "перегружены", а также потому, что они хотят купить Paxlovid, лекарства от COVID, произведенные Pfizer, запасы которого заканчиваются.

"Они хотят, чтобы лекарство заменяло вакцину, но лекарство не заменяет вакцину", - сказала Жутар-Бурро.

Жутар-Бурро, которая, как и Бернштейн, работает в Китае около десяти лет, опасается, что худшее из этой волны в Пекине еще не наступило.

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