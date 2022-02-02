Президент США призначив координатора з розслідування “гаванського синдрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Джо Байден призначив міжвідомчого координатора з розслідування “гаванського синдрому” в американських дипломатів, інформує УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Деталі
Байден доручив відомствам призначити представників, які будуть взаємодіяти з координатором з цього питання.
В термін до 25 лютого 2022 року вони мають випустити оновлене керівництво для співробітників, які “піддаються ризику впливу аномальних інцидентів зі здоров’ям”.
“Призначаю старшого директора з розвідувальних програм персоналу Ради національної безпеки для роботи як міжвідомчого координатора з аномальних ситуацій зі здоров’ям”, — йдеться в меморандумі.
Довідка
“Гаванський синдром” — це сукупність ряду неврологічних симптомів, в тому числі запаморочення, нудота, головні болі і проблеми зі слухом. Уряд США вважає це захворювання наслідком атаки з використанням мікрохвильової зброї. Вперше воно спостерігалося у деяких співробітників посольств Канади і США в Гавані (Куба) і членів їх сімей.
Нагадаємо
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США виключило, що так званий “гаванський синдром” — низка симптомів, що виявилися у співробітників американських дипмісій та спецслужб, які працюють за кордоном, може бути результатом тривалої глобальної кампанії іноземної держави.