Президент Санду здійснить перший закордонний візит в Україну вже 12 січня

“Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання”, — зазначив Жовква.

Нагадаємо, 20 листопада ЦВК Молдови затвердила обрання проєвропейської колишньої прем’єр-міністра країни Майї Санду на посаду президента Республіки Молдова.

24 грудня Майя Санду вступила на посаду президента Молдови.

В ході свого виступу вона, перейшовши спочатку на російську, а потім на українську та гагаузькі мови, звернулася до національних меншин, що населяють Молдову. “На якій би мові ви не говорили, я обіцяю, що поважаю вас, і ви можете розраховувати на мене... Я буду боротися проти тих, хто нас обкрадає і доводить до зубожіння. Я буду діяти в інтересах всіх громадян, щоб підвищити рівень життя”, — зазначила вона.