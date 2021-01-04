Президент Санду здійснить перший закордонний візит в Україну вже 12 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Офіційний візит до України новообраної президентки Молдови Маї Санду відбудеться 12 січня. Про це йдеться у статті заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви для “Дзеркало тижня”, передає УНН.
“Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання”, — зазначив Жовква.
Нагадаємо, 20 листопада ЦВК Молдови затвердила обрання проєвропейської колишньої прем’єр-міністра країни Майї Санду на посаду президента Республіки Молдова.
24 грудня Майя Санду вступила на посаду президента Молдови.
В ході свого виступу вона, перейшовши спочатку на російську, а потім на українську та гагаузькі мови, звернулася до національних меншин, що населяють Молдову. “На якій би мові ви не говорили, я обіцяю, що поважаю вас, і ви можете розраховувати на мене... Я буду боротися проти тих, хто нас обкрадає і доводить до зубожіння. Я буду діяти в інтересах всіх громадян, щоб підвищити рівень життя”, — зазначила вона.