Президент: рівень підтримки незалежності України такий самий високий, як 25 років тому

“Перш за все я хочу привітати вас і весь український народ з 25-ю річницею референдуму України на підтримку нашої незалежності. Тоді, 1 грудня 1991 року українці продемонстрували вражаючу одностайність. І сьогодні всі опитування громадської думки показують, що рівень підтримки нашої незалежності, вистражданої державної самостійності, є таким саме високим, як і тоді, попри те, що люди вже знають її справжню ціну”, — сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, сьогодні 25-а річниця Всеукраїнського референдуму за незалежність.