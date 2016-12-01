Президент: рівень підтримки незалежності України такий самий високий, як 25 років тому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За 25 років років після Всеукраїнського референдуму підтримка незалежності серед громадян не змінилась. Про це під час церемонії вручення штандарта батальйону НГУ імені Кульчицького сказав Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Перш за все я хочу привітати вас і весь український народ з 25-ю річницею референдуму України на підтримку нашої незалежності. Тоді, 1 грудня 1991 року українці продемонстрували вражаючу одностайність. І сьогодні всі опитування громадської думки показують, що рівень підтримки нашої незалежності, вистражданої державної самостійності, є таким саме високим, як і тоді, попри те, що люди вже знають її справжню ціну”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, сьогодні 25-а річниця Всеукраїнського референдуму за незалежність.