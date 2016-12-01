Президент: уровень поддержки независимости Украины такой же высокий, как 25 лет назад
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Через 25 лет после Всеукраинского референдума поддержка независимости среди граждан не изменилась. Об этом во время церемонии вручения штандарта батальона НГУ имени Кульчицкого сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Прежде всего я хочу поздравить вас и весь украинский народ с 25-й годовщиной референдума Украины в поддержку нашей независимости. Тогда, 1 декабря 1991 г. украинцы продемонстрировали поразительное единодушие. И сегодня все опросы общественного мнения показывают, что уровень поддержки нашей независимости, выстраданной государственной самостоятельности, является таким же высоким, как и тогда, несмотря на то, что люди уже знают ее настоящую цену", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, сегодня 25-я годовщина Всеукраинского референдума за независимость.