Президент: уровень поддержки независимости Украины такой же высокий, как 25 лет назад

"Прежде всего я хочу поздравить вас и весь украинский народ с 25-й годовщиной референдума Украины в поддержку нашей независимости. Тогда, 1 декабря 1991 г. украинцы продемонстрировали поразительное единодушие. И сегодня все опросы общественного мнения показывают, что уровень поддержки нашей независимости, выстраданной государственной самостоятельности, является таким же высоким, как и тогда, несмотря на то, что люди уже знают ее настоящую цену", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, сегодня 25-я годовщина Всеукраинского референдума за независимость.