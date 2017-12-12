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Президент продовжив угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи MH17

Президент продовжив угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко продовжив дію угоди між Україною та Нідерландами щодо розслідування катастрофи MH17 до 1 серпня 2018 року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АПУ.

За інформацією прес-служби, Президент підписав закон “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року”.

В АПУ нагадали, що сторони домовилися у 2014 році про утворення багатонаціональної Міжнародної місії захисту розслідування причин катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines, уклавши відповідну Угоду.

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків трагедії.

Нагадаємо, 5 гарудня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає продовження дії угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака MH 17.

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