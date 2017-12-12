Президент продлил соглашение с Нидерландами по расследованию катастрофы MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко продлил действие соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию катастрофы MH17 до 1 августа 2018 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.
По информации пресс-службы, Президент подписал закон “О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014” .
В АПУ напомнили, что стороны договорились в 2014 году о создании многонациональной Международной миссии защиты расследования причин катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, заключив соответствующее соглашение.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий трагедии.
Напомним, 5 гарудня Верховная Рада приняла закон, который предусматривает продление действия соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH 17.