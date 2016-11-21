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Президент присвоїв звання Героя України посмертно двом бійцям АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України посмертно двом учасниками Революції Гідності та  бійцям АТО – Андрію Снітку та Сергію Табалі. Про це йдеться у відповідних указах, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент присвоїв звання Героя України посмертно двом бійцям АТО

Президент 21 листопада підписав укази про присвоєння А.Снітку та С.Табалі звання Героя України посмертно.

А.Снітко загинув у 18 років, з перших днів брав активну участь у подіях Революції Гідності. З початку агресії Росії вступив добровольцем та проходив службу у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення “Азов” Головного управління МВС України. Протягом липня-серпня 2014 року проявив сміливість та мужність під час низки бойових операцій з визволення міста Маріуполь Донецької області. 20 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області у складі групи здійснював бойове завдання. Під час зачистки території від терористів у напрямок групи була закинута ручна граната. Андрій, усвідомлюючи смертельну небезпеку членам групи, не вагаючись накрив своїм тілом гранату, чим врятував своїх побратимів від загибелі ціною свого власного життя.

Сумчанин С.Табала (позивний “Сєвєр”) з перших днів грудня 2013 року був активним учасником Революції Гідності. У зону проведення АТО вісімнадцятирічний хлопець пішов добровольцем, воював в Донецькому аеропорту. Був поранений, але залишився у строю. Героїчно загинув 6 листопада 2014 року від вибуху артилерійського снаряду під час штурму бойовиками диспетчерської вежі Донецького аеропорту.

С.Табала похований на Алеї Слави Центрального міського цвинтаря у рідних Сумах. Іменем Сергія Табали названо вулицю, на його честь встановлено меморіальну дошку в Сумській спеціалізованій школі №9.

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