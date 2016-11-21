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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Президент присвоил звание Героя Украины посмертно двум бойцам АТО

Киев • УНН

 • 4968 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины посмертно двум участниками революции Достоинства и бойцам АТО - Андрею Снитко и Сергею Табале. Об этом говорится в соответствующих указах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент присвоил звание Героя Украины посмертно двум бойцам АТО

Президент 21 ноября подписал указы о присвоении А.Снитко и С.Табале звания Героя Украины посмертно.

А.Снитко погиб в 18 лет, с первых дней принимал активное участие в событиях Революции Достоинства. С начала агрессии России вступил добровольцем и проходил службу в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Азов" Главного управления МВД Украины. В июле-августе 2014 г. проявил смелость и мужество во время ряда боевых операций по освобождению города Мариуполь Донецкой области. 20 августа 2014 г. вблизи города Иловайск Донецкой области в составе группы осуществлял боевое задание. Во время зачистки территории от террористов в направление группы была брошена ручная граната. Андрей, осознавая смертельную опасность членам группы, не колеблясь накрыл своим телом гранату, чем спас своих сослуживцев от гибели ценой своей собственной жизни.

Сумчанин С.Табала (позывной "Север") с первых дней декабря 2013 г. был активным участником Революции Достоинства. В зону проведения АТО восемнадцатилетний парень пошел добровольцем, воевал в донецком аэропорту. Был ранен, но остался в строю. Героически погиб 6 ноября 2014 г. от взрыва артиллерийского снаряда во время штурма боевиками диспетчерской башни донецкого аэропорта.

С.Табала похоронен на Аллее Славы Центрального городского кладбища в родных Сумах. Именем Сергея Табалы названа улица, в его честь установлена ​​мемориальная доска в Сумской специализированной школе №9.

Украинские Национальные Новости

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