Президент принял четкое решение, на которое не способны претендующие на его пост "артисты" - эксперт

"Критична ситуація із захопленням наших кораблів у Керченській протоці цікава також і в розрізі майбутніх виборів. Тому що, те, що чітко зробив президент, - рішуче ввів військовий стан, щоб захистити країну від цілком імовірною ескалації конфлікту, - навряд чи зроблять Зеленський, Вакарчук та інші артисти ", - упевнений Кононенко.

На думку Кононенко, якості, притаманні шоуменам, мало підходять для людини, який в критичний момент повинен приймати чіткі і часом жорсткі рішення.

"Так, вони (артисти - ред.) Можуть бути милими хлопцями, хорошими акторами, просто приємними в спілкуванні людьми. Вони можуть весело жартувати в ефірі, генерувати якісний музичний контент. Але ми всі розуміємо, що в аналогічній ситуації вони б не змогли повести себе так само жорстко, чітко і рішуче ", - підкреслив експерт.

Політолог пояснив, якими якостями, на його думку, повинен володіти претендент на пост глави держави.

"Пост президента в сучасній Україні - перш за все важка ноша, дуже велика відповідальність. Для того щоб бути главою воюючої держави, треба мати жорсткий внутрішній стрижень, постійну готовність до рішучих дій із захисту країни. І навіть найбільший акторський або виконавський талант тут, на жаль, ніяк не допоможе ", - констатував Андрій Кононенко.