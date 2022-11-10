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Президент Польщі: підтримуючи Україну, ми вибудовуємо і свою безпеку

Президент Польщі: підтримуючи Україну, ми вибудовуємо і свою безпеку

Київ • УНН

 • 284406 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Ґітанаса Науседа зустрілись у Варшаві в переддень Дня Незалежності Польщі. Говорили про важливість підтримки України у війні за свою незалежність.

Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Деталі

Анджей Дуда переконаний, що підтримка України у війні з росією – це також вклад в національну безпеку Польщі.

Про це він заявив в рамках зустрічі з Президентом Литви Ґітанасом Науседою, котрий прибув до Польщі з дводенним робочим візитом.

Дуда наголосив, що поляки повинні надавати військову допомогу Україні та мобілізовувати для цього союзників.

Цитата

«Це наше велике завдання - реалізувати це для України і для нашої безпеки», - сказав він.

Він додав, що підтримка України – це не «послуга», а раціональна політика, яка дозволяє будувати простір безпеки в східній частині Європи.

Дуда наголосив, що поляки та литовці - це волелюбні нації, для яких незалежність має фундаментальне значення, та які також захищають суверенітет інших. Він підкреслив, що це особливо важливо на фоні російської агресії проти України.

«Ми хочемо вголос говорити з президентом (президентом Литви - ред.) про незалежність України та право кожного народу на самовизначення та володіння власною державою», – сказав Анджей Дуда.

Ґітанас Науседа також підкреслив, що святкування Дня Незалежності Польщі - дуже символічні в нинішній геополітичній ситуації.

«Ми будемо разом не лише один з одним, а й з тими країнами, які сьогодні виборюють свою свободу і незалежність. Я говорю про Україну», - сказав він.

Він додав, що Польща та Литва були разом з Україною від самого початку військового конфлікту та не мали ілюзій щодо серйозності загрози.

Нагадаємо

Учора Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою зміцнення обороноздатності України.

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