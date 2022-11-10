Президент Польши: поддерживая Украину, мы строим и свою безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанаса Науседа встретились в Варшаве в канун Дня Независимости Польши. Говорили о важности поддержки Украины в войне за независимость.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
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Анджей Дуда убежден, что поддержка Украины в войне с россией – это также вклад в национальную безопасность Польши.
Об этом он заявил в рамках встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим в Польшу с двухдневным рабочим визитом.
Дуда подчеркнул, что поляки должны оказывать военную помощь Украине и мобилизовать для этого союзников.
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«Это наша большая задача – реализовать это для Украины и для нашей безопасности», – сказал он.
Он добавил, что поддержка Украины – это не «услуга», а рациональная политика, позволяющая строить пространство безопасности в восточной части Европы.
Дуда подчеркнул, что поляки и литовцы – это свободолюбивые нации, для которых независимость имеет фундаментальное значение, и которые также защищают суверенитет других. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне российской агрессии против Украины.
«Мы хотим вслух говорить с президентом (президентом Литвы – ред.) о независимости Украины и праве каждого народа на самоопределение и владение собственным государством», – сказал Анджей Дуда.
Гитанас Науседа также подчеркнул, что празднование Дня Независимости Польши – очень символично в нынешней геополитической ситуации.
«Мы будем вместе не только друг с другом, но и с теми странами, которые сегодня борются за свою свободу и независимость. Я говорю об Украине», - сказал он.
Он добавил, что Польша и Литва были вместе с Украиной с самого начала военного конфликта и не питали иллюзий относительно серьезности угрозы.
Напомним
Вчера Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой укрепление обороноспособности Украины.