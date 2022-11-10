Президент Польши: поддерживая Украину, мы строим и свою безопасность

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Анджей Дуда убежден, что поддержка Украины в войне с россией – это также вклад в национальную безопасность Польши.

Об этом он заявил в рамках встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим в Польшу с двухдневным рабочим визитом.

Дуда подчеркнул, что поляки должны оказывать военную помощь Украине и мобилизовать для этого союзников.

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«Это наша большая задача – реализовать это для Украины и для нашей безопасности», – сказал он.

Он добавил, что поддержка Украины – это не «услуга», а рациональная политика, позволяющая строить пространство безопасности в восточной части Европы.

Дуда подчеркнул, что поляки и литовцы – это свободолюбивые нации, для которых независимость имеет фундаментальное значение, и которые также защищают суверенитет других. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне российской агрессии против Украины.

«Мы хотим вслух говорить с президентом (президентом Литвы – ред.) о независимости Украины и праве каждого народа на самоопределение и владение собственным государством», – сказал Анджей Дуда.

Гитанас Науседа также подчеркнул, что празднование Дня Независимости Польши – очень символично в нынешней геополитической ситуации.

«Мы будем вместе не только друг с другом, но и с теми странами, которые сегодня борются за свою свободу и независимость. Я говорю об Украине», - сказал он.

Он добавил, что Польша и Литва были вместе с Украиной с самого начала военного конфликта и не питали иллюзий относительно серьезности угрозы.

Напомним

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой укрепление обороноспособности Украины.