Президент Польщі підписав закон про судоустрій на тлі протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до законів про судоустрій, Верховний суд, Національну судову раду і прокуратуру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Запропоновані правлячою партією "Право і справедливість" і підписані Анджеєм Дудою поправки стосуються, серед іншого, змін в процедурі обрання першого голови Верховного суду і в цілому складу цього органу.
Однією з головних змін є прискорення процедури подачі президентові списку кандидатів на посаду голови Верховного суду. Згідно з новими правилами, для цього будуть потрібні голоси 80 зі 120 суддів Верховного суду, а не 110, як було раніше.
Сейм Польщі прийняв вищевказані зміни в минулу п'ятницю, 20 липня. Вже у вівторок, 24 липня, їх без поправок затвердив польський сенат.
Голосування сенаторів супроводжувалося протестами біля будівлі сенату і у низці польських міст. Їх учасники вимагали відхилити запропоновані правлячою партією поправки.