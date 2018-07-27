Президент Польши подписал закон о судоустройстве на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к законам о судоустройстве, Верховном суде, Национальном судебном совете и прокуратуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Предложенные правящей партией "Право и справедливость" и подписанные Анджеем Дудой поправки касаются, среди прочего, изменений в процедуре избрания первого председателя Верховного суда и в общем составе этого органа.
Одним из главных изменений является ускорение процедуры подачи президенту списка кандидатов на должность председателя Верховного суда. Согласно новым правилам, для этого потребуются голоса 80 из 120 судей Верховного суда, а не 110, как было ранее.
Сейм Польши принял вышеуказанные изменения в прошлую пятницу, 20 июля. Уже во вторник, 24 июля, их без поправок утвердил польский сенат.
Голосование сенаторов сопровождалось протестами у здания сената и в ряде польских городов. Их участники требовали отклонить предложенные правящей партией поправки.