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Президент подав до ВР законопроект, що продовжить розвиток інклюзивної освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”, який забезпечить продовження розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Президента України, передає УНН.

Президент подав до ВР законопроект, що продовжить розвиток інклюзивної освіти

“Президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про освіту“ щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг“, який забезпечить продовження розвитку інклюзивної освіти в Україні”, — йдеться у повідомленні.

За словами Глави держави, нині в Україні 10% дітей потребують врахування своїх особливостей в освітньому процесі.

Законопроектом, як повідомляє прес-служба АП, передбачається навчання осіб з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, які найбільш зручні для дитини та найближчі за місцем проживання.

“Вперше на законодавчому рівні визначаються терміни "особа з особливими освітніми потребами", "індивідуальна програма розвитку" та "корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги". Найголовніше, що забезпечує законопроект, фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам”, — сказано у повідомленні.

Президент переконаний, що реформування освіти, поліпшення умов навчання та впровадження інклюзії мають бути пріоритетними для громад, які отримали більше коштів та повноважень завдяки децентралізації.

“В окремих територіальних громадах бюджет зріс у сім разів, у десятки разів зросла програма розвитку. Серед пріоритетів використання цих коштів, замість того, щоб вони були на депозитах, має бути забезпечення реформування, модернізація шкіл, яка б передбачала особливості розвитку цих дітей. Нічого важливішого за це бути не може, бо це 100% інвестиції в майбутнє”, — цитує слова Президента прес-служба.

Президент закликав народних депутатів підтримати у найближчі парламентські тижні цей проект Закону, а також новий закон “Про освіту”, який має бути винесений на розгляд парламенту у другому читанні.

“Думаю, що народні депутати почують щире звернення щодо підтримки законопроекту про інклюзивну освіту і закону "Про освіту" в другому читанні і ми будемо мати можливість розпочати новий навчальний рік уже з новим, дуже важливим, європейським законодавчим забезпеченням”, — зазначив П.Порошенко.

В свою чергу міністр освіти і науки Лілія Гриневич назвала важливими обидва законопроекти, адже закон про інклюзивну освіту пропонує реальне рішення щодо зміни системи роботи із дітьми з особливими освітніми потребами, а Закон “Про освіту” — запускає багатопланову, змістовну реформу української школи.

Між тим уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що вже завершено роботу над планом дій щодо деінституалізації.

Дружина Президента Марина Порошенко закликала парламентарів підтримати законопроект.

Як повідомляв УНН, Президент підписав закони щодо підвищення соцзахисту військових і членів їхніх сімей.

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