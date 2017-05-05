Президент подал в ВР законопроект, который продолжит развитие инклюзивного образования

"Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг", который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Главы государства, сейчас в Украине 10% детей нуждаются учета своих особенностей в образовательном процессе.

Законопроектом, как сообщает пресс-служба АП, предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и ближайшие по месту жительства.

"Впервые на законодательном уровне определяются термины "лицо с особыми образовательными потребностями", "индивидуальная программа развития" и "коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги". Самое главное, что обеспечивает законопроект, финансирование обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам", - говорится в сообщении.

Президент убежден, что реформирование образования, улучшение условий обучения и внедрение инклюзии должны быть приоритетными для общин, получивших больше средств и полномочий благодаря децентрализации.

"В отдельных территориальных общинах бюджет вырос в семь раз, в десятки раз возросла программа развития. Среди приоритетов использования этих средств, вместо того, чтобы они были на депозитах, должно быть обеспечение реформирования, модернизация школ, предусматривающая особенности развития этих детей. Ничего важнее этого быть не может, потому что это 100% инвестиции в будущее", - цитирует слова Президента пресс-служба.

Президент призвал народных депутатов поддержать в ближайшие парламентские недели этот проект Закона, а также новый закон "Об образовании", который должен быть вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении.

"Думаю, что народные депутаты услышат искреннее обращение по поддержке законопроекта об инклюзивном образовании и закона "Об образовании" во втором чтении и у нас будет возможность начать новый учебный год уже с новым, очень важным, европейским законодательным обеспечением", - отметил П.Порошенко.

В свою очередь министр образования и науки Лилия Гриневич назвала важными оба законопроекта, ведь закон об инклюзивном образовании предлагает реальное решение об изменении системы работы с детьми с особыми образовательными потребностями, а Закон "Об образовании" - запускает многоплановую, содержательную реформу украинской школы.

Между тем уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что уже завершена работа над планом действий по деинституализации.

Супруга Президента Марина Порошенко призвал парламентариев поддержать законопроект.

Как сообщал УНН, Президент подписал законы о повышении соцзащиты военнослужащих и членов их семей.