Президент: підтримка резолюції ООН щодо Криму є великою дипломатичною перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав спільною перемогою схвалення Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”, ініційованої Україною. Про це сказав він сказав під час зустрічі з послами країн G7, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Вчора у Нью-Йорку відбулася надзвичайна подія — була прийнята Резолюція, яка на Третьому комітеті пройшла з великою підтримкою у 73 голоси. Це є ознака підтримки ініціативи України, ініціативи більшості країн”, — сказав П.Порошенко.
“Дуже важливо, що в цій Резолюції було чітко відображено визнання Російської Федерації як окупаційної влади в Криму. Вперше на міжнародному рівні було про це чітко зазначено. Так само, як і було зазначено про те, що Крим, Севастополь чітко залишаються територією України і мають статус тимчасово окупованих”, — підкреслив Президент.
Глава держави наголосив, що це велика дипломатична перемога.
“Ми впевнені в тому, що, незважаючи на жорстку протидію Російської Федерації, їм не вдалося зняти це питання з розгляду”, — додав він.
“Дозвольте мені вважати цю нашу перемогу абсолютно спільною. Щиро розраховую, що під час голосування на пленарному засіданні ООН у нас буде ще кращий результат — як результат нашої спільної роботи в ООН”, — сказав П.Порошенко.
Глава держави наголосив на важливості довести агресору, що вимоги жити за правилами, дотримуватись міжнародного права, поважати суверенітет, територіальну, цілісність і незалежність України є обов’язковими для всіх, в тому числі і для Росії.
Нагадаємо, 16 листопада третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини, схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища з правами людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим.