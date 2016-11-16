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Президент: поддержка резолюции ООН по Крыму является большой дипломатической победой

Президент: поддержка резолюции ООН по Крыму является большой дипломатической победой

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал общей победой одобрение Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", инициированной Украиной. Об этом он сказал во время встречи с послами стран G7, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Вчера в Нью-Йорке произошло чрезвычайное событие - была принята Резолюция, которая на Третьем комитете прошла с большой поддержкой в ​​73 голоса. Это признак поддержки инициативы Украины, инициативы большинства стран", - сказал П.Порошенко.

"Очень важно, что в этой резолюции было четко отражено признание Российской Федерации как оккупационной власти в Крыму. Впервые на международном уровне было об этом четко указано. Так же, как и было сказано о том, что Крым, Севастополь четко остаются территорией Украины и имеют статус временно оккупированных", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что это большая дипломатическая победа.

"Мы уверены в том, что, несмотря на жесткое противодействие Российской Федерации, им не удалось снять этот вопрос с рассмотрения", - добавил он.

"Позвольте мне считать эту нашу победу абсолютно общей. Искренне рассчитываю, что во время голосования на пленарном заседании ООН у нас будет еще лучше результат - как результат нашей совместной работы в ООН", - сказал П.Порошенко.

Глава государства подчеркнул важность доказать агрессору, что требования жить по правилам, соблюдать международное право, уважать суверенитет, территориальную, целостность и независимость Украины являются обязательными для всех, в том числе и для России.

Напомним, 16 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым.

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