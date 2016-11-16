Президент підписав Закон щодо відшкодування коштів ошуканим вкладникам банків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі представниками ошуканих вкладників банку "Михайлівський" підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави нагадав, що спільними зусиллями Уряду, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, НБУ, представників АПУ і за участі ошуканих вкладників розробили законопроект, спрямований на вирішення питання пограбованих громадян.
“Був розроблений законодавчий механізм, який з одного боку дає „зелене світло“ на компенсацію грошей через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а з іншого боку включає „червоне світло“ шахраям. І більше того — навіть посилює відповідальність не лише власників та менеджменту банків, які долучилися до організації злочинної схеми, а також фінансових інституцій, які брали участь в цих схемах”, — зазначив Президент.
Глава держави подякував вкладникам за зусилля щодо знайдення спільного рішення цього питання: “Це означає, що і влада, і люди навчилися чути один одного і вирішувати спільні проблеми. Цей закон є тим компромісом, який дає можливість великій кількості громадян отримати свої гроші”, — сказав він.
Петро Порошенко подякував депутатам Парламенту, які підтримали та проголосували за цей Закон. “Дуже дякую вкладникам, які вчора прийшли під Верховну Раду зі своїми договорами”, — зазначив Глава держави, додавши, що вони відрізнялися від людей, які за гроші протестували, вдаючи вкладників банку “Михайлівський”, однак не могли назвати жодної конкретної інформації щодо своїх вкладів і не знали навіть, де знаходиться банк.
Президент наголосив, що зараз цим законом відповідальність таких фінансових установ і їх керівників значно підвищено.
За словами Глави держави, через 20 днів після набрання чинності закону, після перевірки документів, у відповідності до закону, Фонд гарантування вкладів може розпочати виплати коштів ошуканим вкладникам.
Представник ошуканих вкладників подякував Президенту, що у такий складний для країни час була знайдена можливість вирішити питання людей.