Президент подписал Закон о возмещении средств обманутым вкладчикам банков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями обманутых вкладчиков банка "Михайловский" подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Глава государства напомнил, что совместными усилиями Правительства, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, НБУ, представителей АПУ и с участием обманутых вкладчиков разработали законопроект, направленный на решение вопроса ограбленных граждан.
"Был разработан законодательный механизм, который с одной стороны дает " зеленый свет " на компенсацию денег через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а с другой стороны включает " красный свет " мошенникам. И более того - даже усиливает ответственность не только владельцев и менеджмента банков, которые присоединились к организации преступной схемы, а также финансовых институтов, которые принимали участие в этих схемах ", - отметил Президент.
Глава государства поблагодарил вкладчиков за усилия по нахождению общего решения этого вопроса: "Это означает, что и власть, и люди научились слышать друг друга и решать общие проблемы. Этот закон является тем компромиссом, который дает возможность большому количеству граждан получить свои деньги ", - сказал он.
Петр Порошенко поблагодарил депутатов парламента, которые поддержали и проголосовали за этот закон. "Спасибо вкладчикам, которые вчера пришли под Верховную Раду со своими договорами", - отметил Глава государства, добавив, что они отличались от людей, которые за деньги протестовали, изображая вкладчиков банка "Михайловский", однако не могли назвать ни одной конкретной информации о своих вкладах и не знали даже, где находится банк.
Президент подчеркнул, что сейчас этим законом ответственность таких финансовых учреждений и их руководителей значительно повышена.
По словам Главы государства, через 20 дней после вступления в силу закона, после проверки документов, в соответствии с законом, Фонд гарантирования вкладов может начать выплаты средств обманутым вкладчикам.
Представитель обманутых вкладчиков поблагодарил Президента, что в такое сложное для страны время была найдена возможность решить вопросы людей.