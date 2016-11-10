Президент підписав закон про реструктуризацію боргу ДП "Антонов"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон №5245 від 06.10.2016, щодо державного підприємства "АНТОНОВ", передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
“Повернуто з підписом від Президента” — йдеться в повідомленні.
Законопроектом передбачається надати розстрочку на 10 років на сплату боргу у 706,030 млн грн перед державним бюджетом.
Крім цього пропонується реструктуризувати пеню за невиконання зобов’язань підприємством на суму 565,783 млн грн.
Як повідомляв УНН, Президент підтримав скасування ввізного мита на брухт чорних металів.