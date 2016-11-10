Президент подписал закон о реструктуризации долга ГП "Антонов"

"Возвращен с подписью от Президента", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается предоставить рассрочку на 10 лет на уплату долга в 706,030 млн грн перед государственным бюджетом.

Кроме этого предлагается реструктуризировать пеню за невыполнение обязательств предприятием на сумму 565,783 млн грн.

Как сообщал УНН, Президент поддержал отмену ввозной пошлины на лом черных металлов.