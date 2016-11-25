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Президент підписав закон про підтримку переміщених ВНЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про підтримку переміщених вищих навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Президент підписав закон про підтримку переміщених ВНЗ

Президент підписав закон України №1731-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження”, прийнятий Верховною Радою України 3 листопада 2016 року.

Закон спрямований на підтримку належного функціонування переміщених вищих навчальних закладів та наукових установ, забезпечення прав і законних інтересів таких закладів, їх працівників та осіб, які в них навчаються.

Зокрема, законом надається визначення тимчасово переміщеного вищого навчального закладу, наукової установи, врегульовуються питання діяльності та надання прав переміщеним ВНЗ та науковим установам на тимчасових засадах стосовно встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника, продовження дії акредитаційних сертифікатів таким вищим навчальним закладам та науковим установам на провадження освітньої діяльності, встановлення фіксованих обсягів держзамовлення для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначених у відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності, а також особливостей виконання окремих договірних зобов’язань переміщеними вищими навчальними закладами та науковими установами на період проведення антитерористичної операції.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

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