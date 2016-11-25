Президент подписал закон о поддержке перемещенных ВУЗов

Президент подписал закон Украины №1731-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности высших учебных заведений, научных учреждений, перемещенных с временно оккупированной территории и из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия", принятый Верховной советом Украины 3 ноября 2016 года.

Закон направлен на поддержание надлежащего функционирования перемещенных высших учебных заведений и научных учреждений, обеспечение прав и законных интересов таких заведений, их работников и лиц, которые в них учатся.

В частности, законом дается определение временно перемещенного высшего учебного заведения, научного учреждения, регулируются вопросы деятельности и предоставления прав перемещенным ВУЗам и научным учреждениям на временной основе по установлению нормативов численности лиц, обучающихся на одну должность научно-педагогического и научного работника, продление действия аккредитационных сертификатов таким ВУЗам и научным учреждениям на осуществление образовательной деятельности, установление фиксированных объемов госзаказа для всех специальностей и всех образовательных уровней, указанных в соответствующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности, а также особенностей выполнения отдельных договорных обязательств перемещенными высшими учебными заведениями и научными учреждениями на период проведения антитеррористической операции.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.